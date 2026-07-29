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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນສະໜັບສະໜູນສິດຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍລຶວ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ, ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳພົນລະເຮືອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
  ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍລຶວ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ. (ພາບ: VNA)  

ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສ​ະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ຈັດ​ວາ​ລະ​ປືກ​ສາ​ຫາ​ລື​ເປີດ​ກ່ຽວ​ກັບ “ສະ​ພາບ​ການ​ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ລວມ​ມີບັນ​ຫາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ”, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ສປ. ກົງ​ໂກ, ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ 2026.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປ​ະ​ຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ຫາຍ​ລຶວ, ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ສະ​ພາບ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈ​ະ​ກຳ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ; ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທະ​ເລ ແລະ ການ​ບິນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ໃຫ້​ສ​ອ​ດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982. ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ເລື່ອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄືນ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ ແລະ ຢຸ​ດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ; ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ​ຈົ່ງ​ລະ​ງັບ​ໃຈ ແລະ ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່ດີ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົ​ງ​ທີ່​ບັນ​ລ​ຸ​ໄດ້.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນ​ຫາຍ​ລຶວ, ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢຶດ​ໝັ້ນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສິດ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ ແລະ ບໍ່​​ອາດ​ລະ​ເມີດ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່ສືບ​ຕໍ່​ແກ້​ໄຂ​ມາດ​ຕະ​ການ 2 ລັດ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ກ່ອນ​ປີ 1967, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ ບັນ​ດາ​ມະ​ຕິ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ສືບ​ຕໍ່​ສ​ົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ສຸມ​ໃສ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ຈ​ຳ​ນວນ​ໜຶ່ງຄື: ຮັກ​ສາ​ວຽກ​ງານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ທຸກ​ຂັ້ນ; ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ເຊິ່ງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ນາມ...
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