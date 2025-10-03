Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 100 ປີສູນນະວັດຕະກຳໃນທົ່ວປະເທດ

ຕາມແຜນຮ່າງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສູນນະວັດຕະກຳນີ້ຈະເປັນຂົວຕໍ່ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
(ທ່ານ ຫງວຽນມາຍເຢືອງ, ຫົວໜ້າກົມນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ)

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 100 ປີສູນນະວັດຕະກຳໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ສູນນະວັດຕະກຳ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ່ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວທີປາໄສນະໂຍບາຍນະວັດຕະກຳລະດັບຊາດ ໂດຍກົມນະວັດຕະກຳ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) ແລະ ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງການເງິນ) ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ຕາມແຜນຮ່າງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສູນນະວັດຕະກຳນີ້ຈະເປັນຂົວຕໍ່ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຍືນຍົນໃນລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ຫງວຽນມາຍເຢືອງ, ຫົວໜ້າກົມນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳ, ຈິດໃຈເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ຫຼອມ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຈາກປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນຈະແມ່ນຜູ້ນະວັດຕະກຳໜຶ່ງ. ມີຈິດໃຈນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຫຼາຍວິສາຫະກິດພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດນຳພາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

