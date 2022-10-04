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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 796 ຄົນ

ຈຳນວນວັກຊິນໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນ 260.210.114 ໂດສ.

ຈຳນວນວັກຊິນໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນ 260.210.114 ໂດສ.

   

   ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໃນວັນທີ 03 ຕຸລາ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 796 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 270 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

        ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດ 11.481.314 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັງໝົດ 10.593.181 ຄົນ, ຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 43.149 ຄົນ, ຈຳນວນວັກຊິນໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນ 260.210.114 ໂດສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Igor Krasnov ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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