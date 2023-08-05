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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກຳດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ພາກພື້ນ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ໄພອຶດຫິວ ແລະ ຂາດການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການປະທະກັນ”
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 03 ສິງຫາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ໄພອຶດຫິວ ແລະ ຂາດການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການປະທະກັນ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Anthony Blinken, ປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດເດືອນ ສິງຫາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກ 80 ປະເທດສະມາຊິກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ປະທະກັນຈົ່ງເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ, ບໍ່ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳລົງຊີວິດຂອງສາມັນຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງກໍ່ຕ້ອງສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະຄື: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO), ໂຄງການສະບຽງຫານໂລກ (WFP) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມອຶດຫິວຢູ່ບັນດາເຂດເກີດການປະທະກັນ, ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານຂອງລະບົບທັນຍາຫານ ແລະ ລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ 300 ຮ້​ານ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ແລວ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ດ່າ​ນັ້ງ 2023

ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ 300 ຮ້​ານ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ແລວ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ດ່າ​ນັ້ງ 2023

ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 150 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນາດແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ
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