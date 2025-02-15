ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມຕະຫຼາດເອີລົບ - ທະວີບອາເມລິກາ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຫາກໍ່ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Marc E. Knapper, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍຫັນຜະລິດຕະພັນ, ສະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ອາເມລິກາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ອາເມລິກາ ຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc E. Knapper ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາ, ຄື: ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ… ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ.