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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ

2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍຫັນຜະລິດຕະພັນ, ສະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ແລະ ທ່ານ Marc E. Knapper, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: moit.gov.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມຕະຫຼາດເອີລົບ - ທະວີບອາເມລິກາ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຫາກໍ່ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Marc E. Knapper, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍຫັນຜະລິດຕະພັນ, ສະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ອາເມລິກາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ອາເມລິກາ ຈະເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc E. Knapper ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາ, ຄື: ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ… ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ SK ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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