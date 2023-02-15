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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
  ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Katherine Tai, ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)  

ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Katherine Tai, ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ; ສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສາກົນກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໃນນັ້ນ, ມີຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ຢືນຢັນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Katherine Tai, ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງເລື່ອງຊຸກຍູ້ການຄ້າເສລີ, ເປີດກວ້າງ, ຍຸຕິທຳ, ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ເພີ່ມມະວີການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມຢູ່ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສວມບົດບາດໃຈກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການທູດ ຫວຽດນາມ - ນ້ຳໃຈເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນ ອາຊຽນ

ການທູດ ຫວຽດນາມ - ນ້ຳໃຈເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
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