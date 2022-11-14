ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະປະກອບສ່ວນສ້າງອາຊຽນ ກວມລວມ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ, ໄພເງິນເຟີ້.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວໂລກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮອບດ້ານ”.
ທີ່ການກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ເພື່ອກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ, ໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ; ຮັກສາລະບົບສະໜອງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ບຳລຸງສ້າງແຮງງານມີຄຸນນະພາບສູງ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ການຟື້ນຟູສີຂຽວດ້ວຍການສຳຜັດຢ່າງຍຸຕິທຳ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)