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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະປະກອບສ່ວນສ້າງອາຊຽນ ກວມລວມ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ, ໄພເງິນເຟີ້.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ, ໄພເງິນເຟີ້.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົ່ວໂລກ ອາຊຽນ

(ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວໂລກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮອບດ້ານ”.

ທີ່ການກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ເພື່ອກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ, ໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ; ຮັກສາລະບົບສະໜອງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ບຳລຸງສ້າງແຮງງານມີຄຸນນະພາບສູງ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ການຟື້ນຟູສີຂຽວດ້ວຍການສຳຜັດຢ່າງຍຸຕິທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
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