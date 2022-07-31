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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຄ້າມະນຸດ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາປະເທດເທົ່ານັ້ນ...

ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຄ້າມະນຸດ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາປະເທດເທົ່ານັ້ນ...

    

ຕຳຫຼວດແຂວງ ເງະອານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສົມທົບກັນໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຈັດພິທີປຸກລະດົມຕອບສະໜອງ “ວັນໂລກຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ” (30/7) ແລະ “ວັນທົ່ວປວງຊົນຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ” ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການຕັດສິນໃຈສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຄ້າມະນຸດ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄ້າມະນຸດ 80% ເມື່ອກັບມາຢ່າງໜ້ອຍສຸດໄດ້ເຂົ້າເຖິງກັບການບໍລິການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ພິເສດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະເພີ່ມທະວີໂຄສະນາ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ, ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆເວົ້າລວມຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບລັດເຊຍ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ຢູແກຼນ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງລັດເຊຍ ຈະບັນລຸໄດ້.
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