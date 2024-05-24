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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະຫນາຢາກຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ແຫລ່ງນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຍືນຍົງ

ໂດຍແມ່ນປະເທດຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງບັນດາການກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ແລະຄວາມສາມາດເກັບນ້ຳຂອງບັນດາກິດຈະກຳໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ.
ຮູບພາບ ແມ່ນ້ຳຂອງ.ພາບ:TTXVN
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ພຶດສະພາ  ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງບັນດາກິດຈະກຳເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ ຍ່ານເຫນືອແມ່ນ້ຳຂອງສຳລັບເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນແມ່ນ້ຳຮ່ວມ ຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ໄຫລຜ່ານຫລາຍປະເທດ. ໂດຍແມ່ນປະເທດຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງບັນດາການກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ແລະຄວາມສາມາດເກັບນ້ຳຂອງບັນດາກິດຈະກຳໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ. ການພັດທະນາ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວບັນດາກິດຈະກຳໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕາມແມ່ນນ້ຳຂອງ ຄວນຮັບປະກັນບໍ່ກໍ່ຜົນກະທົບຫຍໍ້ທໍ້, ລວມມີ ບັນດາການກະທົບຂ້າມຊາຍແດນເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ຄືພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດລົ່ງແມ່ນ້ຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ທຳນຽມສາກົນ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະຫນາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ແຫລ່ງນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ອ່າວພາກ​ເໜືອ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ອ່າວພາກ​ເໜືອ

ຂອບຂະໜາດຂອງການລາດຕະເວນຮ່ວມ ຄັ້ງນີ້ ນັບແຕ່ສະຖານທີ່ເລກທີ 1 ຫາສະຖານທີ່ເລກທີ 9 ໃນເສັ້ນແບ່ງແຍກ ອ່າວພາກເໜືອ ດ້ວຍເສັ້ນທາງຍາວປະມານ 102 ໄມທະເລ.
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