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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປະຢັດໄຟຟ້າ 298.000 ກີໂລວັດໂມງ ພາຍຫຼັງມອດໄຟສະໜັບສະໜູນໂມງໜ່ວຍໂລກ 2023

ໂມງໜ່ວຍໂລກແມ່ນເຫດການສາກົນຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ໂດຍອົງການສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ (WWF) ລີເລີ່ມແຕ່ປີ 2007.
  ພິທີມອດໄຟສະໜັບສະໜູນໂມງໜ່ວຍໂລກ 2023 (ພາບ: dangcongsan.vn)  

ໃນເວລາ 20 ໂມງ 30 ນາທີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມີນາ, ພິທີມອດໄຟສະໜັບສະໜູນໂມງໜ່ວຍໂລກ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ. ພາຍຫຼັງມອດໄຟເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງໄດ້ປະຢັດແຫຼ່ງໄຟຟ້າແມ່ນ 298.000 ກີໂລວັດໂມງ (ເກືອບ 24.000 USD).

ໂມງໜ່ວຍໂລກແມ່ນເຫດການສາກົນຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ໂດຍອົງການສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ (WWF) ລີເລີ່ມແຕ່ປີ 2007. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ສ້າງການຫັນປ່ຽນຕັ້ງໜ້າໃນຊຸມຊົມກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຢັດໄຟຟ້າ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໂມງໜ່ວຍໂລກແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍເຖິງທຸກອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ, ໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວ ແລະ ພົນລະເມືອງແຕ່ລະຄົນ.

ແຕ່ລະປີ, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໂມງໜ່ວຍໂລກ ໄດ້ຍົກອອກສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ພັດມີຄວາມໝາຍດຽວ, ນັ້ນແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ໜ່ວຍໂລກຂຽວງາມກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການສ້າງບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຍື່ນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການສ້າງບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຍື່ນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 5 ເນື້ອໃນຄື: ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງກີດຂວາງໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມ
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