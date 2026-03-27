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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ

ມີບາງປະເທດບັນລຸອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນສະພາບເດັກບໍ່ໄປໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 80% ນັບແຕ່ປີ 2000, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
  (ພາບ: Thành Đạt/TTXVN)  

ວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ໄດ້ຈັດເຫດການປະກາດບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາການສຶກສາທົ່ວໂລກ 2026. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດກວ່າ 20 ທ່ານ, ພ້ອມກັບນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຫຼາຍທ່ານ.

        ບົດລາຍງານໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າພໍສົນຄວນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນັບແຕ່ປີ 2000, ຈຳນວນນັກຮຽນໄປໂຮງຮຽນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 327 ລ້ານຄົນ, ບັນລຸ 1,4 ຕື້ຄົນໃນປີ 2024. ມີບາງປະເທດບັນລຸອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນສະພາບເດັກບໍ່ໄປໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 80% ນັບແຕ່ປີ 2000, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.

        ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີເດັກນ້ອຍກວ່າ 1/6 ຢູ່ໃນໂລກ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນ, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເດັກບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນເຊິ່ງຢູ່ນອກຈາກຕົວເລກສະຖິຕິເພີ່ມຂຶ້ນນັບລ້ານຄົນ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມແທ້​ຈິງ, ນຳ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມແທ້​ຈິງ, ນຳ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫ່ຍຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ ເມື່ອກ່າວຄຳປາໄສອັດກອງປະຊຸມສູນກາງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມີນາ ແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ “ສອງຕົວເລກ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍໄດ້ຍົກອອກສີ່ຫຼັກການແກ່ນສານເພື່ອຄວບຄຸມວິທີເດີນຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ນັ້ນແມ່ນການເຕີບໂຕຕ້ອງມີຄວາມແທ້ຈິງ; ຕ້ອງຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ; ຕ້ອງນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກສູງຊີວິດຂອງ ປຊຊ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳໃນສັງຄົມ.
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