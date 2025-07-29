ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ບັນລຸໝາກຜົນກະໂດດຂັ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນກະໂດດຂັ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ນັ້ນແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາງ Kendra Rinas, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອແບ່ງປັນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2025 (30 ກໍລະກົດ).
ທ່ານນາງ Kendra Rinas, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງ ວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2025 ແມ່ນ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຢຸດຕິບັນດາຮູບແບບຂູດຮີດ”. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງຕະຫຼວດ ພ້ອມກັບການສົມທົບກັນຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ມີຜົນສັດສິດໃນເດືອນນີ້. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ “ໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ” ໄລຍະ 2021 – 2025, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030.