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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໝາກຜົນກະໂດດຂັ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ທ່ານນາງ Kendra Rinas, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງ ວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2025 ແມ່ນ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຢຸດຕິບັນດາຮູບແບບຂູດຮີດ”.
ທ່ານນາງ Kendra Rinas, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນກະໂດດຂັ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ນັ້ນແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາງ Kendra Rinas, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອແບ່ງປັນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2025 (30 ກໍລະກົດ).

ທ່ານນາງ Kendra Rinas, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງ ວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2025 ແມ່ນ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຢຸດຕິບັນດາຮູບແບບຂູດຮີດ”. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງຕະຫຼວດ ພ້ອມກັບການສົມທົບກັນຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ມີຜົນສັດສິດໃນເດືອນນີ້. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ “ໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ” ໄລຍະ 2021 – 2025, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
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