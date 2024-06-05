ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 3 ຕື້ ໃນປີ 2026
ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນິວຊີແລນ Winston Peters ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ຄັ້ງທີ 2.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, 2 ຝ່າຍຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຫັນດີຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເມື່ອເດືອນ ມີນາ 2024. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນກະກຽມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນປີ 2025 ເມື່ອ 2 ປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975 – 2025) ແລະ 5 ປີແຫ່ງວັນສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2020 – 2025). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Winston Peters ຢືນຢັນວ່າ, ນິວຊີແລນ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ຂຶ້ນເປັນ 3 ຕື້ USD ໃນປີ 2026; ສືບຕໍ່ບັນດາໂຄງການອຸປະຖຳພັດທະນາເປັນທາງການ (ODA); ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ກະສິກຳປອດສານພິດ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ…
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລາວ.