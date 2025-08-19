ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ10 ແຫ່ງຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ
ອາຊີ ພວມລື່ນກາຍ ອາເມລິກາ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ມັກຮັກຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ, ເມື່ອຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເລືອກເອົາໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຫຼາຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ 10 ແຫ່ງຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ.
ຕາມອົງການສະຖິຕິ ອົດສະຕາລີ ແລ້ວ, ໃນປີຜ່ານມາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເລືອກເອົາໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍກວ່າ 1,7 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຖັດຈາກນັນແມ່ນ ນິວຊີແລນ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 1,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຢືນອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍຈຳນວນກວ່າ 910.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕົກຈາກອັນດັບທີ 3 ລົງມາອັນດັບທີ 4 ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 750.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 5 ແມ່ນ ຈີນ. ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 9 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນກວ່າ 490.000 ເທື່ອຄົນ.