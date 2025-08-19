Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ10 ແຫ່ງຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 9 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນກວ່າ 490.000 ເທື່ອຄົນ.
(ພາບປະກອບ)

ອາຊີ ພວມລື່ນກາຍ ອາເມລິກາ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ມັກຮັກຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ, ເມື່ອຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເລືອກເອົາໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຫຼາຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ 10 ແຫ່ງຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ.

ຕາມອົງການສະຖິຕິ ອົດສະຕາລີ ແລ້ວ, ໃນປີຜ່ານມາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເລືອກເອົາໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍກວ່າ 1,7 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຖັດຈາກນັນແມ່ນ ນິວຊີແລນ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 1,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຢືນອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍຈຳນວນກວ່າ 910.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕົກຈາກອັນດັບທີ 3 ລົງມາອັນດັບທີ 4 ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 750.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 5 ແມ່ນ ຈີນ. ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 9 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນກວ່າ 490.000 ເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ດ​ວງ​ດາວ​ພວມ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ FDI

ຫວຽດ​ນາມ - ດ​ວງ​ດາວ​ພວມ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ FDI

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ທຶນ FDI ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ FDI ກ່ວາ 36,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້. ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງສະຖິຕິໃນຫຼາຍປີມານີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top