ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖື UNCLOS ເປັນຢ່າງສູງຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນສິດເສລີໃນການເດີນທະເລ, ການບິນ, ລວມມີສິດໄປມາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດຂວາງຜ່ານບັນດາຊ່ອງແຄບທະເລສາກົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທຸກການຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງລະງັບໃຈ, ສະໜັບສະໜູນການສົນທະນາ ແລະ ມາດຕະການທາງການທູດ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງ.