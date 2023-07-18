ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ການຮ່ວມມື MGC
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດການຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ - ແມ່ນ້ຳຄົງຄາ (MGC) ຄັ້ງທີ 12 ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ: ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ອິນເດຍ. ຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຮ່ວມມື MGC. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວ, MGC ຄວນບຸລິມະສິດ ແລະ ອາດສາມາດຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໝີ 3 ໝວດມາດຕະການ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອິນເດຍ. ທີສອງແມ່ນ, ຮັບປະກັນອະນາຄົດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ບັນດາລຸ້ນຄົນອະນາຄົດຜ່ານການຮ່ວມມືຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ - ນ້ຳ - ພະລັງງານ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ, ລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ທີສາມແມ່ນ, ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MGC.
ກອງປະຊຸມໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມພ້ອມກັບ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການປະສານງານການຮ່ວມມື MGC ຕາມຂົງເຂດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ MGC. ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ການຮ່ວມມື MGC ຄັ້ງທີ 13 ໃນປີ 2024.