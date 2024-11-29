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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ

ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Boris Rhein, ເຈົ້າຄອງລັດ Hessen, ເຢຍລະມັນ ພວມ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Boris Rhein, ເຈົ້າຄອງລັດ Hessen.(ພາບ:VGP/Nhật Bắc)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນເວົ້າລວມ, ການຮ່ວມມືບຸລິມະສິດກັບ ລັດ Hessen ເວົ້າສະເພາະ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເຢຍລະມັນ ມີຫລາຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ - ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ອຳນາດການປົກຄອງລັດ Hessen, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຫນູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງກໍ່ຄືບຳລຸງສ້າງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ (JETP) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ກຸ່ມ G7 ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານເຈົ້າຄອງລັດ ຢືນຢັນວ່າ: ລັດ Hessen ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Hessen ກັບ ຫວຽດນາມ ກວ່າອີກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ແຮງງານ. ເຈົ້າຄອງລັດ Hessen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດ Hessen ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດດຶກ (ຫວຽດນາມ -ເຢຍລະມັນ)

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ອ​າ​ກອນສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ອ​າ​ກອນສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.
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