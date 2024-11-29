ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນເວົ້າລວມ, ການຮ່ວມມືບຸລິມະສິດກັບ ລັດ Hessen ເວົ້າສະເພາະ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເຢຍລະມັນ ມີຫລາຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ - ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ອຳນາດການປົກຄອງລັດ Hessen, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຫນູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງກໍ່ຄືບຳລຸງສ້າງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ (JETP) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ກຸ່ມ G7 ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານເຈົ້າຄອງລັດ ຢືນຢັນວ່າ: ລັດ Hessen ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Hessen ກັບ ຫວຽດນາມ ກວ່າອີກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ແຮງງານ. ເຈົ້າຄອງລັດ Hessen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດ Hessen ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດດຶກ (ຫວຽດນາມ -ເຢຍລະມັນ)