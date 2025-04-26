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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກ, ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ
(ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ)

ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳການຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສະຫະປະຊາຊາດ (ESCAP), ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 81 ຂອງ ESCAP ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ໃນວັນທີ 24 ເມສາ.

“ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຕໍ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ມີຫຼາຍຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການກະທຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວແມ່ນມາດຕະການສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫຼີກລ່ຽງລະດັບລາຍຮັບປາງກາງ  ແລະ ນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່”.

ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກ, ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ESCAP ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານດີຈີຕອນທົ່ວໂລກຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ໃນນັ້ນມີປັນຍາປະດິດ (AI).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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