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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງໃກ້ຊິດ
  ທ່ານນາງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ (ພາບ: baoquocte.vn)  

ໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້, ຊາວປະມົງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວຕໍ່ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເລື່ອງກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເດັດດຽວ, ຢືດໝັ້ນປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ແລະ ກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາສິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ຍຸບເລີກ 40 ພັກຝ່າຍບໍ່ຈົດທະບຽນການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່

ອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ຍຸບເລີກ 40 ພັກຝ່າຍບໍ່ຈົດທະບຽນການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່

ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ມີສຳພັນທະມິດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (NLD) ໂດຍທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນຳໜ້າ.
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