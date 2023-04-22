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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ ຊູດັງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ປົກປ້ອງພົນລະເມືອງເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ

ປະຈຸບັນ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດນັ້ນຍັງປອດໄພ.
 
  ທ່ານຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ່ວານຄັກຫວຽດ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 20 ເມສາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຢູ່ ຊູດັງ, ບ່ອນທີ່ພວມເກີດການຜັນແປ, ປະທະກັນຢ່າງສັບສົນ, ທ່ານຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ່ວານຄັກຫວຽດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕາມແຈ້ງການຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ທັງ ດັງ ແລ້ວປະຈຸບັນ, ມີພົນລະເມືອງຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຜູ້ໜຶ່ງພວມອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Khartoum, ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ອີກ 16 ຄົນແມ່ນສະມາຊິກໃນກຳປັ່ນຢູ່ທ່າກຳປັ່ນໃກ້ັບ ຊູດັງປະຈຸບັນພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດນັ້ນຍັງປອດໄພສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີມາຕະການປົກປ້ອພົນລະເມືອງເມື່ອມຄວາມຈຳເປັນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ

ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະພັກ, ແຕ່ລະປະເທດ; ແລກປ່ຽນ, ຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ ແລະ ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
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