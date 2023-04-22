ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ ຊູດັງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ປົກປ້ອງພົນລະເມືອງເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ
ວັນທີ 20 ເມສາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຢູ່ ຊູດັງ, ບ່ອນທີ່ພວມເກີດການຜັນແປ, ປະທະກັນຢ່າງສັບສົນ, ທ່ານຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ່ວານຄັກຫວຽດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຕາມແຈ້ງການຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ທັງ ຊູດັງ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ, ມີພົນລະເມືອງຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຜູ້ໜຶ່ງພວມອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Khartoum, ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ອີກ 16 ຄົນແມ່ນສະມາຊິກໃນກຳປັ່ນຢູ່ທ່າກຳປັ່ນໃກ້ກັບ ຊູດັງ. ປະຈຸບັນ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດນັ້ນຍັງປອດໄພ. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີມາດຕະການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ”.