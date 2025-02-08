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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນການອົບພະຍົບສາກົນ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ GCM ໃນທົ່ວປະເທດ ກໍຄືຢູ່ພາກພື້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)

ແຕ່ວັນທີ 04 – 06 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ຄະນະລະຫວ່າງຂະແໜງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງ ຟານທິມິງຢາງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກົງສູນ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ), ໄດ້ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ (ຂໍ້ຕົກລົງ GCM) ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 2.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຟານທິມິງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ GCM ໃນທົ່ວປະເທດ ກໍຄືຢູ່ພາກພື້ນ; ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານນາງກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ GCM. ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ເຄືອຂ່າຍອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງຕົນ, ສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນການອົບພະຍົບ ປະຈຸບັນຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອົງການ FAO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງກະສິກຳຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການພັດທະນາສີຂຽວ.
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