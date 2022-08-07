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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ສະມາຊິກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ILC, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ໄດ້ມີອາຍຸການບັນລຸຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ILC.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ILC) ໄດ້ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 73 ແລະ ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການ 2017 – 2022 ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 6 ປີຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19.

ສະມາຊິກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ILC, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ໄດ້ມີອາຍຸການບັນລຸຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ILC. ຜ່ານບັນດາຄຳເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ, ມີລາຍບົດຮຽນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພົວພັນກັບສາກົນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງ ILC ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນຄື: ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານໂທດກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດ, ໂທດກຳຕ້ານຄືນມວນມະນຸດ; ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດສີສົ້ມ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງ ILC ອາຍຸການ 2023 – 2027 ຕື່ມອີກ.

ກ່າວຄຳເຫັນສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 73 ແລະ ກໍ່ສິ້ນສຸດອາຍຸການ 2017 – 2022 ຂອງ ILC, ໂດຍຕາງໜ້າກຸ່ມອາຊີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າອີກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ACCSM 21 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ACCSM 21 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 9 ໂຄງການດຳເນີນງານ ດ້ວຍຫຼາຍລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນກຳນົດຮູບແບບພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ
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