ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ILC) ໄດ້ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 73 ແລະ ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການ 2017 – 2022 ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 6 ປີຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19.
ສະມາຊິກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ILC, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ໄດ້ມີອາຍຸການບັນລຸຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ILC. ຜ່ານບັນດາຄຳເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ, ມີລາຍບົດຮຽນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພົວພັນກັບສາກົນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງ ILC ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນຄື: ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານໂທດກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດ, ໂທດກຳຕ້ານຄືນມວນມະນຸດ; ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດສີສົ້ມ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງ ILC ອາຍຸການ 2023 – 2027 ຕື່ມອີກ.
ກ່າວຄຳເຫັນສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 73 ແລະ ກໍ່ສິ້ນສຸດອາຍຸການ 2017 – 2022 ຂອງ ILC, ໂດຍຕາງໜ້າກຸ່ມອາຊີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮົ່ງທາວ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າອີກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂລກ.