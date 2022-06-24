ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າກະກຽມການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລີງ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕໍ່ໜ້າຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ວ່າ ພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ພາກພື້ນ ຈະແຜ່ລະບາດມາຮອດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດບັ້ນໂຄສະນາທາງສື່ມວນຊົນ, ຍົກສູງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບພະຍາດໝາກສຸກລີງ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງເອກະສານໃຫ້ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ກວດພົບກໍລະນີຕິດພະຍາດຢູ່ຕາມດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ອົງການການແພດໂດຍໄວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍລະນີກັບມາຈາກບັນດາປະເທດເກີດພະຍາດໝາກສຸກລີງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບັ້ນໂຄສະນາທາງສື່ມວນຊົນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ກໍຄືມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດ. ຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດພະຍາດໝາກສຸກລີງເທື່ອ.
ປະຈຸບັນ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WTO) ຕິດຕາມສະພາບການຂອງໂລກລະບາດໃນໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອສາມາດຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໃຫ້ເໝາະສົມ.