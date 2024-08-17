ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 9
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 9 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດ ໄທ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ”. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດສາຊິກ, ລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຢືນຢັນວ່າ ການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ. ທ່ານນາງໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດວິໄສທັດພັດທະນາທີ່ບັນດາການນຳ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ຮ່ວມມືກັນເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ປັບປຸງລະບົບສະໜອງແບບຍືນຍົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ. ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍແນວນະວັດຕະກຳ ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງຈາກປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ນຳເຂົ້າບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ອອກແຈ້ງການຊື່ມວນຊົນຮ່ວມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 3 ຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.