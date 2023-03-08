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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນບັນດາອົງການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ (Keidanren) ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງດ້ານການທູດຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (21/9/1973 - 21/9/2023).
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນບັນດາອົງການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ (Keidanren)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກຳນົດທິດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການແກ່ງແຍ້ງເສດຖະກິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ໃນນັ້ນມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນ ທຳການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂອບເຂດຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະ 9ຂອບເຂດຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມຫວຽດນາມ-ຍີປຸ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ 4 ກຸ່ມບັນຫາ ຄື: ເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂອງ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ 2 ປະເທດ; ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ການປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ; ເຊື່ອມຕໍ່ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຜະລິດຂອງແຕ່ລະປະເທດໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ເພື່ອສ້າງຕ່ອງໂສ້ຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ; ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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