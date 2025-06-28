ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດເປັນສະມາຊິກ UNESCO
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດເປັນສະມາຊິກ UNESCO, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນພາລະກຳ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມຂອງ UNESCO ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາກົນໄກຄຸ້ມຄອງສຳຄັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງ UNESCO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນຂະບວນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສື່ສານ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍແຫແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສົມທົບກັນໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ວັດທະນະທຳສອດຄອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ມໍລະດົກ, ກຳລັງແຮງຂແງຊາວຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Audrey Azoulay, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕົວແບບທີ່ຫຼາຍປະເທດສາມາດຖອດຖອນໄດ້. ທ່ານາງ ຢືນຢັນວ່າ UNESCO ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.