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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະ ສາດ, ບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ

ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວາງອີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານ ຫວາງອີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: TTXVN)

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ຈີນ ແມ່ນການ ເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບແບບຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວາງອີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.   

ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຕ້ອງ ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາການ ເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ພົວພັນຂັ້ນສູງ; ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຈີນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ... ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນ ອອກ, ທ່ານ ປະທານປະເທດສະເໜີສອງຝ່າຍປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນບົນທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຄົາລົບຜົນປະໂຫຍດເປັນທຳ, ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍຂອງກັນ, ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982, ພ້ອມກັນສ້າງທະເລຕາເວັນອອກກາຍເປັນເຂດ ທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

 ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຖືການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍ່ຖືນີ້ແມ່ນທິດທາງບຸລິມະສິດ ສັງລວມໃນການພົວພັນຕ່າງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງ ຈີນ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈີນ ທ່ານ ຫວາງອີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ີການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການ ພັດທະນາປະສິດທິຜົນ ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ
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