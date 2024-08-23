Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຸຖືການພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍເປັນສຳຄັນ

ຜ່ານ 25 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ການຄ້າ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຂອງທັງສາມປະເທດ .
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ພາບ TTXVN

ໃນການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຜູ້ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຄັດຄ້ານຂໍ້ລິເລີ່ມ ສາມຫລ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ:

 “ສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອສາມັກຄີສະຫນິດຕິດພັນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບ 3 ປະເທດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ທັງ 3 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.  ຜ່ານ 25 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ  ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຂອງທັງສາມປະເທດ ພິເສດ ແມ່ນປະຊາຊົນພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດນີ້. ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສາມຫລ່ຽມພັດທະນາລະຫວ່າງສາມປະເທດ, ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ ກຳປູເຈຍ ໃນເດືອນທັນສາປີນີ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສ​ນາ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສ​ນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top