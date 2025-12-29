Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ທີ່ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມເປັນເອກະພາບການຢຸດຍິງ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ທີ່ກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 3 ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2025, ເປັນເອກະພາບການຢຸດຍິງ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ 2 ປະເທດ
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 27 ທັນວາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວໂດຍໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 3 ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ທີ່ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ທີ່ກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 3 ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2025, ເປັນເອກະພາບການຢຸດຍິງ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ 2 ປະເທດ".

ຫວຽດນາມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, 2 ປະເທດຈະປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ, ມິດຕະພທບ, ສາມັກຄີ ອາຊຽນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍາວນານໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຂອງພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

