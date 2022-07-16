ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ WIPO, ສ.ຝລັ່ງ ແລະ UNESCO
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມຂອງ WIPO ໃນການໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07 – 14 ກໍລະກົດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຮີນແທັງດາດ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ ສ.ຝລັ່ງ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 63 ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສັບຊິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.
ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮີນແທັງດາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກ WIPO, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມຂອງ WIPO ໃນການໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ວິສາຫະກິດເລີ່ມທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ WIPO.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນຢູ່ສ.ຝລັ່ງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮີນແທັງດາດ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ 2 ຝ່າຍກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຝລັ່ງ (MERS).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)