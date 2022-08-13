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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການໜູນຊ່ວຍຂອງ ສປຊ, ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ...

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການໜູນຊ່ວຍຂອງ ສປຊ, ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ...

    

ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ແລະ ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Pauline Tamesis, ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປີ 2022 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ສປຊ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການໜູນຊ່ວຍຂອງ ສປຊ, ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວັງວ່າ, ໄລຍະຈະມາເຖິງ,  ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາ, ສະເໜີໃຫ້ ສປຊ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄຳຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
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