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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ແລະ ປະຕິເສດທຸກຄຳຮຽກສິດທີ່ໄປຝືນກັບກົດໝາຍສາກົນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 23 ມີນາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການກ່າວຄຳເຫັນຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ອາງເວີນບິນ ໃນວັນທີ 14 ມີນາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 17 ມີນາ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄືດັ່ງຢືນຢັນເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ກໍ່ຄືອະທິປະໄຕ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ສິດອຳນາດສານ ສຳລັບບັນດາເຂດທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS).  

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຄຳຮຽກສິດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໄປຝືນກັບກົດໝາຍສາກົນ, ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ, ຍາມໃດຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະແຈ້ງ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານ ແລະ ປະຕິເສດທຸກຄຳຮຽກສິດນີ້.

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNCLOS 1982 ຢ່າງແທ້ຈິງ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂພື້ນຖານ, ຍາວນານຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ເວລາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄືຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ… ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທັງສອງປະເທດ.
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