Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ຄວາມງາມແບບຮົກເຮື້ອເລິກລັບຂອງທຳມະຊາດ

ຢູ່ບັນດາເຂດປ່າຊົນຮ້ອນ ເຂດພູ ໄຕບັກ, ແຫ່ງທີ່ບໍ່ຄອບມີມະນຸດ, ໂຕລິນ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຍັງມີຢູ່.
(ພາບປະກອບ)

 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ຄວາມງາມແບບຮົກເຮື້ອເລິກລັບ ມະຫັດສະຈັນ”. ໃນການອອກອາກາດຫຼ້າສຸດຂອງລາຍການ “ເຂດສວນມະຫັດສະຈັນ” (Le Jardin Extraordinaire) ຕອນຄ່ຳວັນທີ  01 ກຸມພາ ຂອງຊ່ອງໂທລະພາບ La Une - ຊ່ອງກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ແບນຊິກ (RTBF), ໂຄສົກລາຍການ Tanguy ໄດ້ນຳຜູ້ຊົມມາສູ່ ຫວຽດນາມ. ການເດີນທາງໄດ້ເລີ່ມຈາກບັນດາເຂດອະນຸລັກສະເພາະ. ຢູ່ບັນດາເຂດປ່າຊົນຮ້ອນ ເຂດພູ ໄຕບັກ, ແຫ່ງທີ່ບໍ່ຄອບມີມະນຸດ, ໂຕລິນ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຍັງມີຢູ່. ການເດີນທາງຕໍ່ໄປແມ່ນເຂດອ່າວ ຮະລອງ - ແຫ່ງມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້, ຢູ່ທາມກາງເຂດພູຫີນປູນໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ນ້ຳຂຽວໄສ້ເຢັນຢູ່ເຂດອ່າວ ຮະລອງ, ໂຕຄ່າງ ກາດບ່າ, ແມ່ນສັດທີ່ຫາຍາກໃນໂລກຍັງດຳລົງຊີວິດ.

        ຜ່ານລາຍການ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຈຸດນັດພົບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຄືດັ່ງໂລກໜຶ່ງພວມລໍຖ້າມາຂຸດຄົ້ນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top