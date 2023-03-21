ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກະກຽມການຈັດວາງພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກຂັ້ນຕ່ຳທົ່ວໂລກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ “ຜົນກະທົບຂອງພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ສຳລັບການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນ, ຮັບເອົາຄວາມເຫັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະສະມາຄົມ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດລາຍງານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກຕໍ່ການດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນເສນາທິການ, ສະເໜີນະໂຍບາຍຈັດວາງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໝວດບັນຫາທີໜຶ່ງແມ່ນ: ຫວຽດນາມ ຄວນດັດປັບນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ, ໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືແນວໃດ ເພື່ອເໝາະສົມກັບພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ, ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະແກ່ງແຍ້ງໃນພາກພື້ນ. ທີສອງແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດພວມໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການລົງທຶນ ແຕ່ນອນໃນບັນດາເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ຄວນມີບັນດາມາດຕະການໃດເພື່ອຈັດວາງຂໍ້ກຳນົດນີ້”