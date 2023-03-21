Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກະກຽມການຈັດວາງພາສີອາ​ກອນ​ພື້ນ​ຖານ​ທົ່ວ​ໂລກຂັ້ນຕ່ຳທົ່ວໂລກ

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນ, ຮັບເອົາຄວາມເຫັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະສະມາຄົມ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດລາຍງານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາພາສີຂັ້ນຕ່ຳທົ່ວໂລກຕໍ່ການດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນເສນາທິການ.
  ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ “ຜົນກະທົບຂອງພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ສຳລັບການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນ, ຮັບເອົາຄວາມເຫັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະສະມາຄົມ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດລາຍງານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກຕໍ່ການດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນເສນາທິການ, ສະເໜີນະໂຍບາຍຈັດວາງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໝວດບັນຫາທີໜຶ່ງແມ່ນ: ຫວຽດນາມ ຄວນດັດປັບນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ, ໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືແນວໃດ ເພື່ອເໝາະສົມກັບພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ, ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະແກ່ງແຍ້ງໃນພາກພື້ນ. ທີສອງແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດພວມໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການລົງທຶນ ແຕ່ນອນໃນບັນດາເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ຄວນມີບັນດາມາດຕະການໃດເພື່ອຈັດວາງຂໍ້ກຳນົດນີ້”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ທີ່ລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ປະທັບໃຈ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄື: ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top