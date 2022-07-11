ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມແລະຈີນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ໂດຍຕອບສະໜອຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານຫວາງອີ້ ກຳມະການລັດຖະບານ,ປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຈີນ - ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານຫວຽດນາມ, ປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫວຽດນາມ - ຈິນ ຟ້າມບິ່ງມິງຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນແລະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫວຽດນາມ - ຈີນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນໜານໜິງເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າ ຈວງແຂວງກວາງສີ ປະເທດຈີນໃນວັນທີ 22 ແລະ 23 ກໍລະກົດ.
ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳບັກກິງເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ທີໜຶ່ງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຟ້າມບິ່ງມິງ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຮັກສາການພົວພັນແລກປ່ຽນພົບປະລະຫວ່າງສອງພັກສອງລັດ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງ. ທີສອງ ແມ່ນປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮັບຮູ້ລວມ ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກສອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນມິດຕະພາບແລະການຮ່ວມມື ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກແທດຈິງ. ທີສາມແມ່ນຕີລາຄາໂດຍວັງລວມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫວຽດນາມ - ຈີນເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ,ປຶກສາຫາລືບັນດາທິດທາງໃຫຍ່ ແລະມາດຕະການລະອຽດເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກໆຂົງເຂດ ທັງເປັນການສ້າງກຳລັງໜູນແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາດີຍິ່ງຂຶ້ນອີກໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)