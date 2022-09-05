ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສະພາຄູອາຈານອາຊຽນ + 1
ກອງປະຊຸມສະພາຄູອາຈານອາຊຽນ + 1 ຄັ້ງທີ 36 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ການອອກແບບດ້ານການສຶກສາພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໃນໂລກແຫ່ງດີຈີຕອນ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 3 ແລະ ວັນທີ 4 ກັນຍາຢູ່ ຈາກາຕາປະເທດອິນເດຍເນເຊຍ.
ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຄູອາຈານທີ່ມາຈາກກຳມະບານການສຶກສາ, ກຳມະບານຄູອາຈານ, ສະຫະສະມາຄົມຄູອາຈານບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.
ທີ່ກອງປະຊຸມກຳມະບານການສຶກສາຫວຽດນາມກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມດ້ວຍບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການສຶກສາຫວຽດນາມໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດ: ບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ມາດຕະການປົວແປງຄຸນນະພາບໃນໄລຍະຫຼັງໂລກລະບາດ” ແລະ ບົດປະກອບຄຳຄິດເຫັນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິທີຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດການສຶກສາ”, ພິເສດຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດເຫັນເຂົ້ົ້າໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)