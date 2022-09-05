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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສະພາຄູອາຈານອາຊຽນ + 1

ກອງປະຊຸມສະພາຄູອາຈານອາຊຽນ + 1 ຄັ້ງທີ 36 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ການອອກແບບດ້ານການສຶກສາພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໃນໂລກແຫ່ງດີຈີຕອນ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 3 ແລະ ວັນທີ 4 ກັນຍາຢູ່ ຈາກາຕາປະເທດອິນເດຍເນເຊຍ.

ກອງປະຊຸມສະພາຄູອາຈານອາຊຽນ + 1 ຄັ້ງທີ 36 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ການອອກແບບດ້ານການສຶກສາພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໃນໂລກແຫ່ງດີຈີຕອນ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 3 ແລະ ວັນທີ 4 ກັນຍາຢູ່ ຈາກາຕາປະເທດອິນເດຍເນເຊຍ.

    

ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຄູອາຈານທີ່ມາຈາກກຳມະບານການສຶກສາ, ກຳມະບານຄູອາຈານ, ສະຫະສະມາຄົມຄູອາຈານບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.

  ທີ່ກອງປະຊຸມກຳມະບານການສຶກສາຫວຽດນາມກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມດ້ວຍບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການສຶກສາຫວຽດນາມໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດ: ບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ມາດຕະການປົວແປງຄຸນນະພາບໃນໄລຍະຫຼັງໂລກລະບາດ” ແລະ ບົດປະກອບຄຳຄິດເຫັນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິທີຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດການສຶກສາ”, ພິເສດຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດເຫັນເຂົ້ົ້າໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco”

ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.
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