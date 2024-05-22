ຂ່າວສານ
ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຮອບທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງລາຍຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຮອບທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງລາຍຈ່າຍສຳລັບການຕັ້ງທັບຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ. ຮອບເຈລະຈາຈະດຳເນີນຢູ່ ເຊີອຸ່ນ (ສ ເກົາຫຼີ) ແລະ ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດວ່າ ສ ເກົາຫຼີ ຈະແບກຫາບລາຍຈ່າຍເທົ່າໃດ ເພື່ອຮັກສາຈຳນວນທະຫານ 28.500 ຄົນຂອງກຳລັງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ (USFK), ເລີ່ມແຕ່ວັນປີ 2026.
ເລື່ອງເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຈັດຂຶ້ນໄວກ່ອນເວລາກຳນົດ, ໃນສະພາບການມີທັດສະນະຖືວ່າ ເຊີອຸ່ນ ຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍໄວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທີ່ຕ້ອງຕໍ່ລອງກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃນກໍລະນີ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ວໍຊິງຕັນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຊີອຸ່ນ ເພີ່ມບ້ວງເງິນຊຳລະເພີ່ມທົບ 5 ເທົ່າ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.