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ຂ່າວສານ

ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຮອບທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງລາຍຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ

ເລື່ອງເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຈັດຂຶ້ນໄວກ່ອນເວລາກຳນົດ, ໃນສະພາບການມີທັດສະນະຖືວ່າ ເຊີອຸ່ນ ຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍໄວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທີ່ຕ້ອງຕໍ່ລອງກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃນກໍລະນີ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມຂອງທະຫານ ອາເມລິກາ - ສ ເກົາຫຼີ (ພາບ:Yonhap/TTXVN)

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຮອບທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງລາຍຈ່າຍສຳລັບການຕັ້ງທັບຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ. ຮອບເຈລະຈາຈະດຳເນີນຢູ່ ເຊີອຸ່ນ (ສ ເກົາຫຼີ) ແລະ ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດວ່າ ສ ເກົາຫຼີ ຈະແບກຫາບລາຍຈ່າຍເທົ່າໃດ ເພື່ອຮັກສາຈຳນວນທະຫານ 28.500 ຄົນຂອງກຳລັງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ (USFK), ເລີ່ມແຕ່ວັນປີ 2026.

ເລື່ອງເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາຈັດຂຶ້ນໄວກ່ອນເວລາກຳນົດ, ໃນສະພາບການມີທັດສະນະຖືວ່າ ເຊີອຸ່ນ ຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍໄວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທີ່ຕ້ອງຕໍ່ລອງກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃນກໍລະນີ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ວໍຊິງຕັນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ  Donald Trump ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຊີອຸ່ນ ເພີ່ມບ້ວງເງິນຊຳລະເພີ່ມທົບ 5 ເທົ່າ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ​ດຽວ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ.
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