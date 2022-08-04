Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ. ເກົາຫຼີ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ວາອີກ

ທ່ານ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ສ ເກົາຫຼີ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ Kim Jin Pyo ແລະ ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ແຕ່ວັນທີ 1 – 3 ສິງຫາ, ໃນວັນທີ 2 ແລະ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາ

ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນນັ້ນມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ Kim Jin Pyo, ຄະນະການນຳພັກກຳລັງແຮງແຫ່ງຊາດ ກຳອຳນາດ (PPP) ຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງປະທານາທິບໍດີ, ການນຳກະຊວງແຮງງານ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ.

ທີ່ການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ສ ເກົາຫຼີ; ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ທຳມາຫາກິນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ນຳການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບແຮງງານໃຫ້ກາຍເປັນຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ວັກຊິນ ແລະ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

ການນຳ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫຼີ Yoon Suk – yeol ຖືເປັນສຳຄັນສຳລັບເລື່ອງຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກດ້ານ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຝ່າຍ ສ. ເກົາຫຼີ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ອາຊຽນ, ຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ “ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ”

ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຫດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງທະນາຄານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ເຫດການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top