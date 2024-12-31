ຂ່າວສານ
ສ. ເກົາຫລີ ປະກາດໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດໃນເວລາ 7 ວັນເພື່ອອາໄລຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນ
ວັນທີ 29 ທັນວາ, ທ່ານ Choi Sang Mok ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ຖະແຫລງ ໃຫ້ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດໃນເວລາ 7 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 29 ທັນວາ ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ມັງກອນປີ 2025) ເພື່ອອາໄລຫາບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເສຍຊີວິດໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ ຢູ່ ສະຫນາມບິນສາກົນ Muan ທາງທິດໃຕ້ແຂວງ Jeolla ຂອງປະເທດນີ້.
ຕາມຕົວເລກອັບເດດຫລ້າສຸດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ສ. ເກົາຫລີ, ໃນຍອດຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ 181 ຄົນ, ມີ 179 ຄົນຖືກເສຍຊີວິດ, 2 ຄົນລອດຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ ດິນແດນ ສ.ເກົາຫລີ. ກ່ອນນັ້ນ ພາຍຫລັງເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ທ່ານ Choi Sang Mok ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ກຳນົດ Muan ແມ່ນເຂດໄພພິບັດພິເສດ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ທາງລັດຈະສະຫນອງທຸກການຫນູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫລັງ, ຫນູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສືບສວນສອບສວນ, ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກະຊວງທີ່ດິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫນຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ກັບດຳຂອງເຮືອບິນ ຖືກເປ່ເພສ່ວນຫນຶ່ງ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ວິວັດການວິໃຈເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດຊັກຊ້າ.