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ຂ່າວສານ

ສ. ເກົາຫລີ ປະກາດໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດໃນເວລາ 7 ວັນເພື່ອອາໄລຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນ

ໃນຍອດຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ 181 ຄົນ, ມີ 179 ຄົນຖືກເສຍຊີວິດ, 2 ຄົນລອດຊີວິດ.
ບ່ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 29 ທັນວາ, ທ່ານ Choi Sang Mok ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ຖະແຫລງ ໃຫ້ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດໃນເວລາ 7 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 29 ທັນວາ ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 4  ມັງກອນປີ 2025) ເພື່ອອາໄລຫາບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເສຍຊີວິດໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ ຢູ່ ສະຫນາມບິນສາກົນ Muan ທາງທິດໃຕ້ແຂວງ Jeolla ຂອງປະເທດນີ້.

ຕາມຕົວເລກອັບເດດຫລ້າສຸດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ສ. ເກົາຫລີ, ໃນຍອດຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ 181 ຄົນ, ມີ 179 ຄົນຖືກເສຍຊີວິດ, 2 ຄົນລອດຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ ດິນແດນ ສ.ເກົາຫລີ. ກ່ອນນັ້ນ ພາຍຫລັງເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ທ່ານ Choi Sang Mok ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ກຳນົດ Muan ແມ່ນເຂດໄພພິບັດພິເສດ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ທາງລັດຈະສະຫນອງທຸກການຫນູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫລັງ, ຫນູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບບາດເຈັບ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສືບສວນສອບສວນ, ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກະຊວງທີ່ດິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫນຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ກັບດຳຂອງເຮືອບິນ ຖືກເປ່ເພສ່ວນຫນຶ່ງ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ວິວັດການວິໃຈເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດຊັກຊ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
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