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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ ​ເກົາຫຼີ ຢັ້ງ​ຢືນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນິວ​ເຄຼຍ, ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ

ທ່ານ An Kwang-il, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ພວມເຮັດ ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ນາບຂູ່ປະເທດໃດ.
  ເຫດການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີລະຫວ່າງທະວີບ Hwasongpho-17 ຢູ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ເມື່ອວັນທີ 24 ມີນາ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 5 ສິງຫາ, ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ໂຄງການນິວເຄຼຍ, ລູກສອນໄຟຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງປ້ອງກັນຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ, ໃນສະພາບການທີ່ມີຫຼາຍຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ການທົດລອງນິວເຄຼຍຄັ້ງທຳອິດຂອງ ພຽງຢ່າງ ໃນເກືອບ 5 ປີຜ່ານມາ, ອາດຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າໃນຈຸດເວລາໃດ.

ທີ່ເວທີປາໄສພາກພື້ນອາຊຽນ (ARF)  ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ທ່ານ An Kwang-il, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ພວມເຮັດ ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ນາບຂູ່ປະເທດໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ACCSM 21 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ACCSM 21 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 9 ໂຄງການດຳເນີນງານ ດ້ວຍຫຼາຍລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນກຳນົດຮູບແບບພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ
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