ຂ່າວສານ
ສປປ ເກົາຫຼີ ຢັ້ງຢືນພັດທະນານິວເຄຼຍ, ລູກສອນໄຟເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງ
ວັນທີ 5 ສິງຫາ, ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ໂຄງການນິວເຄຼຍ, ລູກສອນໄຟຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງປ້ອງກັນຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ, ໃນສະພາບການທີ່ມີຫຼາຍຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ການທົດລອງນິວເຄຼຍຄັ້ງທຳອິດຂອງ ພຽງຢ່າງ ໃນເກືອບ 5 ປີຜ່ານມາ, ອາດຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າໃນຈຸດເວລາໃດ.
ທີ່ເວທີປາໄສພາກພື້ນອາຊຽນ (ARF) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ທ່ານ An Kwang-il, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ພວມເຮັດ ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ນາບຂູ່ປະເທດໃດ.