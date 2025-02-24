ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີ - ຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງ 5 ປີ ຢຸດສະຫຼັກ
ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄປຍັງ ຈີນ ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ນັບແຕ່ອາທິດໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ, ພາຍຫຼັງ 5 ປີຢຸດສະງັກ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນ ພຽງຢາງ ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມ Rason, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດເທົ່ານັ້ນ. ບາງກຸ່ມບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເລີ່ມຮັບໃບຈົດທະບຽນລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງທີ່ພາລະກອນມາຢ້ຽມຢາມ Rason ແລະ ປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ.
ລາຍການທ່ອງທ່ຽວທຳອິດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດ Koryo Tours ມີແຜນການຈັດບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ເດືອນ ມີນາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຢ້ຽມຊົມບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ.