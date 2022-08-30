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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ອຍ ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ຢູ່ ​ສາງ​ບັນ​ຈຸຂອງຢູ​ແກຼນ

ຕາມທ່ານ Amir Abdulla ແລ້ວ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາງບັນຈຸທັນຍາຫານ ຂອງ ຢູແກຼນ ມີບ່ອນບັນຈຸ ທັນຍາຫານທີ່ເກັບກູ້ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຈຳນວນທີ່ຄ້າງໃນສາງ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍອອກໄປຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ລະດູການໃໝ່.

ຕາມທ່ານ Amir Abdulla ແລ້ວ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາງບັນຈຸທັນຍາຫານ ຂອງ ຢູແກຼນ ມີບ່ອນບັນຈຸ ທັນຍາຫານທີ່ເກັບກູ້ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຈຳນວນທີ່ຄ້າງໃນສາງ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍອອກໄປຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ລະດູການໃໝ່.

    

ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າບະເລ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 27 ສິງຫາ, ທ່ານ Amir Abdulla ຜູ້ປະສານງານຂອງ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານທັນຍາຫານທະເລດຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີທັນຍາຫານນັບລ້ານໂຕນ ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນສາງ ຢູແກຼນຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍອອກ ເພື່ອມີບ່ອນບັນຈຸທັນຍາຫານທີ່ເກັບກູ້ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ. ຕາມທ່ານ Amir Abdulla ແລ້ວ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາງບັນຈຸທັນຍາຫານ ຂອງ ຢູແກຼນ ມີບ່ອນບັນຈຸ ທັນຍາຫານທີ່ເກັບກູ້ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຈຳນວນທີ່ຄ້າງໃນສາງ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍອອກໄປຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ລະດູການໃໝ່.

ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແມ່ນ 2 ປະເທດມີການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເກີດການປະທະກັນມາແຕ່ທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີນີ້ ເຮັດໃຫ້ລະດູການໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ, ທ່າກ່ຳປັນຖືກປິດລ້ອມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກເຂົ້າບະເລ ຂອງຢູແກຼນ ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນການຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050

ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ.
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