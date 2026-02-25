Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ຢຸດ​ຍິງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ຄົບຮອບ 4 ປີ (24 ກຸມພາ 2022 – 24 ກຸມພາ 2026), ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງ “ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ, ຮອບດ້ານ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ” ຄືດັ່ງເປັນບາດກ້າວເດີນທຳອິດມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານສັນຕິພາບແບບຍຸຕິທຳ, ຍາວນານ ແລະ ຮອບດ້ານ.
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຮງງານກັນຕອນນ້ຳມັນຢູ່ Szazhalombatta, ຮຸງກາຣີ (ພາບ: REUTERS/Bernadett Szabo)

ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ ຍັງຄົງແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນກໍຄືທົ່ວໂລກ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນມາດຕະການສັນຕິພາບຢ່າງຍຸຕິທຳທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດບັດ ສປຊ, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບປະກັນເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອົງການນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ, ໜູນຊ່ວຍທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນີ້.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ທີ່ເລັ່ງໃສ່ ລັດເຊຍ, ພາຍຫຼັງ ຮຸງກາຣີ ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ປະ​ກາດ​ 2 ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ SDGs ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 61 ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ປະ​ກາດ​ 2 ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ SDGs ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 61 ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວິວັດການປຶກສາຫາລື ມະຕິ 36 ສະບັບຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຈະມີ 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ເຊັ່ນ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); ຈັດເຫດການຢູ່ນອກກອງປະຊຸມພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເຖິງສິດທິມະນຸດຂອງການສໍ້ກົງທາງອິນເຕີເນັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

