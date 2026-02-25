ຂ່າວສານ
ສປຊ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ ຍັງຄົງແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນກໍຄືທົ່ວໂລກ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນມາດຕະການສັນຕິພາບຢ່າງຍຸຕິທຳທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດບັດ ສປຊ, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບປະກັນເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອົງການນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ, ໜູນຊ່ວຍທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນີ້.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ທີ່ເລັ່ງໃສ່ ລັດເຊຍ, ພາຍຫຼັງ ຮຸງກາຣີ ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ.