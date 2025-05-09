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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
ທ່ານ ພົນຕີ Mohan Sabramanian ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ຢູ່ຊູດັງໃຕ້ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະດັບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ມີພະນັກງານການແພດ, ທ່ານໝໍ, ນັກເຕັກນິກ, ພະນັກງານພາລາທິການ ແລະ ຜູ້ບັນຊາການທັງໝົດ 63 ຄົນຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS) ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບບັນຫາມະນຸດສະທຳ ໃນໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານ ພົນຕີ Mohan Sabramanian ຜູ້ບັນຊາການ ຄະນະປະຕິບັດງານທາງບົກ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນສອງເລກ 6 ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ພວກເພື່ອນບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍຄູນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ຄວາມເມດຕາປານີ, ຮັກແພງກັນ ແລະ ພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວັດທະນະທຳມະນຸດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນປະຊາຄົມສາກົນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ໃຫຍ່​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ ຈັດ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ໃຫຍ່​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ ຈັດ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນກວາງງອກ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ຄະນະນັກຮົບ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນຈັດຕຸລັດແດງ, ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ (1945 – 2025).
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