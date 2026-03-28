ຂ່າວສານ
ສປຊ ປະກາດແຜນການເຄື່ອນໄຫວສະບັບປັບປຸງເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ກູບາ
ທ່ານ Stephane Dujarric ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຜນການປັບປຸງຄັ້ງນີ້ຈະເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດໜູນຊ່ວຍຂຶ້ນເຖິງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຈຳນວນແຂວງ/ນະຄອນຂອງ ກູບາ, ສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການພະລັງງານທົດແທນເພື່ອຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນດາຂົງເຂດແກ່ນສານ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສປຊ ຍັງຄົງມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາຜົນກະທົບທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຈາກພາຍຸ Melissa, ທີ່ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍແຕ່ເດືອນພະຈິກປີ 2025. ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວຽກງານຮັບປະກັນແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ແລະ ແມ່ນເງື່ອນໄຂແກ່ນສານເພື່ອຫັນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຢູ່ ກູບາ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 24 ມີນາ, ຫ້ອງປະສານງານບັນດາບັນຫາມະນຸດສະທຳຂອງ ສປຊ (OCHA) ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການທີ່ມີມູນຄ່າ 94 ລ້ານ USD ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ລ້ານຄົນ, ເທົ່າກັບ 1/5 ປະຊາກອນທັງໝົດຂອງ ກູບາ, ຜ່ານການຮັກສາບັນດາລະບົບສະໜອງການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ປົກປ້ອງຊີວິດ.