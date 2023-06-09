ຂ່າວສານ
ສ້າງຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນລັດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ສົມບຸນແບບ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ ສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາ ປຊຊ ເລືອກຕັ້ງ ຫຼືໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ (ສະບັບປັບປຸງ.
ເມື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ບັນດາ ສສຊ ຢືນຢັນຄວາມຈຳເປັນຕອ້ງປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບປັບປຸງ; ຮັບຮູ້ວ່າ ມະຕິມີຫຼາຍການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງໜ້າ ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປຊຊ.
ເພື່ອສ້າງຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບຸນແບບ, ສສຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສະເໜີວ່າ ນອກຈາກລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດແລ້ວ ໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ຕ້ອງເປີດເຜີຍທັງການເຄື່ອນໄຫວປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຮ່າງມະຕິຕ້ອງກຳນົດໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂພະນັກງານທີ່ມີຈຳນວນບັດໄວ້ວາງໃຈນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ແນະນຳພະນັກງານຮັບສະໝັກອີກດ້ວຍ.