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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ປ່ອນ​ລັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃຫ້​ສົມ​ບຸນ​ແບບ

ເພື່ອສ້າງຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບຸນແບບ, ສສຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສະເໜີວ່າ ນອກຈາກລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດແລ້ວ ໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ຕ້ອງເປີດເຜີຍທັງການເຄື່ອນໄຫວປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ ສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາ ປຊຊ ເລືອກຕັ້ງ ຫຼືໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ (ສະບັບປັບປຸງ.

ເມື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ບັນດາ ສສຊ ຢືນຢັນຄວາມຈຳເປັນຕອ້ງປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບປັບປຸງ; ຮັບຮູ້ວ່າ ມະຕິມີຫຼາຍການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງໜ້າ ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປຊຊ.

ເພື່ອສ້າງຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບຸນແບບ, ສສຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສະເໜີວ່າ ນອກຈາກລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດແລ້ວ ໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ຕ້ອງເປີດເຜີຍທັງການເຄື່ອນໄຫວປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຮ່າງມະຕິຕ້ອງກຳນົດໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂພະນັກງານທີ່ມີຈຳນວນບັດໄວ້ວາງໃຈນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ແນະນຳພະນັກງານຮັບສະໝັກອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໝາກຜົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ 2 ປະເທດ.
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