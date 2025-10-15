Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ກວ່າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ຊຽນ

ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ວັນສາກົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ”.
ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າງຮຽບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: nongnghiepmoitruong.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການ ສປຊ ກອງທຶນເດັກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ວັນສາກົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ” ແລະ ວັນ ອາຊຽນ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດປີ 2025. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າງຮຽບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຈິດໃຈ ສາມັກຄີ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ປະຈັນບານ, ບັນດາປະເທດຈະພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ປອດໄພກວ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນທົ່ວພາກພື້ນ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.

ໃນພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍໄດ້ຕີລາຄາສັງລວມຂີດໝາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງຄູ່ຮ່ວມມືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

