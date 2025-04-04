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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ 1 – 2 ແຫ່ງ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສ້າງຮູບແບບສູນການເງິນສາກົນເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂພັດທະນາ ຫວຽດນາມ; ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ພິເສດ, ບຸກທະລຸ, ມີກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາວຽກງານທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວ ກໍ່ຄືບັນດາໜ້າທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສ້າງຮູບແບບສູນການເງິນສາກົນເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂພັດທະນາ ຫວຽດນາມ; ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ພິເສດ, ບຸກທະລຸ, ມີກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ. ທ່ານຍົກໃຫ້ເຫັນວິວັດການປະຕິບັດການທົດລອງສູນການເງິນສາກົນ ທີ່ມີໄລຍະ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຊັ່ງຊາການສ້າງ 1 – 2 ສູນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ, ກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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