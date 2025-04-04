ຂ່າວສານ
ສ້າງສູນການເງິນສາກົນ 1 – 2 ແຫ່ງຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາວຽກງານທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວ ກໍ່ຄືບັນດາໜ້າທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສ້າງຮູບແບບສູນການເງິນສາກົນເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂພັດທະນາ ຫວຽດນາມ; ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ພິເສດ, ບຸກທະລຸ, ມີກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ. ທ່ານຍົກໃຫ້ເຫັນວິວັດການປະຕິບັດການທົດລອງສູນການເງິນສາກົນ ທີ່ມີໄລຍະ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຊັ່ງຊາການສ້າງ 1 – 2 ສູນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ, ກົດໝາຍສາກົນ.