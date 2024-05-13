ຂ່າວສານ
ສ້າງສຳເລັດການວາງແຜນຜັງກົດບັນຍັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ ຕາມທິດຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັກສາສີສັນ
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສຳເລັດກົດບັນຍັດ, ນະໂຍບາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາລະບົບກົດບັນຍັດດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ນມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບກົດບັນຍັດ, ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງກົດບັນຍັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສ້າງສຳເລັດການວາງແຜນຜັງຕາມທິດຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ຮັກສາສີສັນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົດບັນຍັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຄົນພິການ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ສ້າງນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຢູ່ເຂດພູດອຍ, ທະເລໝູ່ເກາະ, ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.