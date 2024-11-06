ຂ່າວສານ
ສ້າງປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025 ໃຫ້ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິມິງດຶກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ປີ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ - ໄລຍະປະຕິບັດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045. ການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ 3 ເສົາຄ້ຳໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນແຕ່ປີ 2023 ຮອດທ້າຍປີ 2025 ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດສາມາດວາງບາດກ້າວເດີນທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດໃຫ້ທັງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ແລະ ແຜນການຍຸດທະສາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມທີ່ຂະຫຍັນນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ”.
ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳຢ່າງລະອຽດຂອງຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງແຜນການຍຸດທະສາດປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025.