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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ສັງ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ ຫຼັງ​ປີ 2025 ໃຫ້​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນກ່ຽວກັບແຜນການຍຸດທະສາດຂອງປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ (ASCC) ປີ 2025 ໂດຍກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານນາງ ຮ່າທິມິງດຶກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: VOV1)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິມິງດຶກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ປີ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ - ໄລຍະປະຕິບັດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045. ການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ 3 ເສົາຄ້ຳໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນແຕ່ປີ 2023 ຮອດທ້າຍປີ 2025 ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດສາມາດວາງບາດກ້າວເດີນທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດໃຫ້ທັງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ແລະ ແຜນການຍຸດທະສາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມທີ່ຂະຫຍັນນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ”.

ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳຢ່າງລະອຽດຂອງຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງແຜນການຍຸດທະສາດປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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